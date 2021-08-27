Размер индексации зарплаты в сентябре изменится. Пример расчета

Компании при индексации зарплаты применяют новый коэффициент.

Работодатели ежегодно индексирую зарплату работникам. При индексации работодатели ориентируются на индекс потребительских цен на товары и услуги, который публикует Росстат и увеличивать зарплату на соответствующий коэффициент, сообщают "Вести:Приморье".

Данные обновляются ежемесячно. Об этом пишет fd.ru.

Текущий индекс 106,46 или 6,46% На сколько индексируют зарплату в сентябре С учетом текущего индекса зарплату повышают на коэффициент 6,46%. Пример.

Индекс роста потребительских цен – 6,46%. Прежний оклад работника – 27 000 руб. Новый оклад работника с учетом индексации составит 28 744,2 руб. (27 000 руб. + 27 000 руб. × 6,46%)

Как индексируют зарплату

Есть несколько способов проиндексировать зарплату. Можно увеличивать оклады, можно выплачивать специальные премии или надбавки. Все эти способы не противоречат законодательству.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]