С 1 февраля увеличатся зарплаты граждан

Президент России Владимир Путин поручил проиндексировать выплаты работающим гражданам, сообщают «Вести:Приморье».

Так, с 1 февраля зарплаты увеличатся на размер инфляции. Таким образом будет нивелировано влияние роста цен на доход граждан. Повышение окладов составит 4,9% в 2021 году, пишет «Прайм» со ссылкой на издание «Экономика сегодня».

Планируется, что индексация затронет всех работников без исключения. Отказ от необходимого перерасчета будет считаться нарушением законодательства.

Кроме того, владельцы компаний должны пересмотреть размер зарплат сотрудников, которые получают меньше обновленного МРОТ. Подчеркивается, что с 2021 года методика расчета минимального размера оплаты труда изменилась. Теперь он будет формироваться в соответствии с данными о медианной зарплате в регионах.

С 1 января 2021 года в Российской Федерации установлен Минимальный размер оплаты труда (МРОТ), он равняется 12792 рублям, по сравнению с предыдущим годом он вырос на 5.5%.

Отметим, в Приморье в бюджете края на 2021 год в расходах учтено повышение МРОТ в крае до 12 792 рублей с 1 января 2021 года.

В январе-ноябре 2020 года начисленная среднемесячная заработная плата работающих в Приморском крае составила 48,3 тыс. рублей и по сравнению с аналогичным периодом 2019 года возросла на 5.8%, по данным «Приморскстата».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]