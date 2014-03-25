В России предлагают поднять пенсии и зарплаты бюджетникам

Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило поднять пенсии и зарплаты бюджетникам на 5-10% в качестве меры повышения спроса на продукцию промышленности и услуг в условиях коронавирусной инфекции, сообщают «Вести:Приморье».

Об этом говорится в письме гендиректора АСИ Светланы Чупшевой, направленном председателю правительства России Михаилу Мишустину, копия которого есть в распоряжении ТАСС.

"Повышение заработных плат работников бюджетной сферы, которые подпадают под действие указов президента России, и пенсий пенсионерам может потребовать около 0,5-1 трлн рублей (при повышении на 5%-10%). Данное повышение благоприятно отразится на розничной и оптовой торговле, повысит спрос на продукцию промышленности и услуг", - отмечается в приведенном в письме комплексе мер поддержки в сфере рынка труда и занятости.

Прямые меры поддержки платежеспособного спроса, в частности повышение заработных плат бюджетникам и пенсий всем пенсионерам - один из механизмов минимизации потери роста валового внутреннего продукта (ВВП), говорится в письме. Подобные меры, как следует из документа, уже реализуются развитыми странами с целью сокращения темпов экономической рецессии и рекомендуются экспертами.

"Новый кризис накладывается на уже имевшуюся слабость внутреннего потребительского спроса из-за многолетнего падения реальных располагаемых доходов (в 2019 году составили только 92% от уровня 2013 года), что ограничивало спрос на товары и особенно услуги. Как показали наши оценки экономической ситуации в России в условиях падения цен на нефть и пандемии коронавируса, а также оценки ряда ведущих международных исследовательских центров, замедление темпа роста ВВП в России может быть значительным, - обосновывается в тексте предложенная мера поддержки.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]