Кому повысят выплаты в 2021 году: депутат озвучил планы ГД

В следующем году в Госдуме будут работать над возвратом индексации пенсий работающим пенсионерам, повышением выплат ухаживающим за инвалидами и увеличением МРОТ до 20 тысяч рублей в месяц, сообщают «Вести:Приморье». Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат от фракции ЛДПР Ярослав Нилов, пишет ura.ru.

«Будем добиваться возврата индексаций пенсий работающим пенсионерам и увеличения пособий лицам, ухаживающим за инвалидами первой группы, хотя бы до 10 тысяч в месяц. Планируем работать над увеличением МРОТ — чтобы он был не менее 20 тысяч рублей ежемесячно. Нужно работать и над более частой индексацией пенсий — они должны повышаться не реже раза в год, сейчас это только раз в год и происходит. И пенсии надо поднять до разумных значений», — рассказал Нилов.

Депутаты хотят также внести изменения в налоговую систему России, отметил парламентарий. В частности, для одних подоходный налог могут увеличить, а для кого-то убрать вовсе. «Систему увеличенного НДФЛ можно расширить — при зарплате в миллион в месяц налог может составить 20% или более. Планируется работа над повышением подоходного налога для граждан с высоким доходом и его понижением, вплоть до полной отмены, для тех, кто зарабатывает 20 тысяч в месяц и менее», — поделился Нилов.

Инициативы, которые будет рассматривать Госдума, требуют больших затрат, поэтому бюджет страны должен пополняться более активно, добавил политик. «Дополнительные средства могут появиться от дальнейшего повышения НДФЛ для богатых. Нужен жесткий контроль за импортом и экспортов товаров — сейчас бюджет много недополучает с этого. Кроме того, надо лучше следить за реализацией акцизных товаров — сколько у нас паленой водки и сигарет продается? Вот вам и средства на пенсии и льготы», — заключил Нилов.

Ранее «Вести:Приморье» сообщили, в Приморье увеличились МРОТ и пенсии неработающих пенсионеров. С 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда в Приморском крае составляет 12 130 рублей, - сообщили в прокуратуре.

Так, прожиточный минимум трудоспособного населения повысится на 7,5% и составит 12 тысяч 126 рублей.

В Приморье к федеральному МРОТ добавляется районный коэффициент 1,2 и дальневосточный — 1,3. В итоге минимальный размер оплаты труда на 2020 год в крае составит 18 195 рублей.

С 1 января страховые пенсии неработающим пенсионерам проиндексируют на 6,6%. Таким образом, средний размер страховых пенсий по старости неработающих пенсионеров составит 16,5 тысячи рублей. Индексация социальных пенсий будет осуществляться с 1 апреля на 7%.



С 2020 года 31 субъект будет получать субсидии на региональные доплаты к пенсии, так как по российским законам пенсия не может быть меньше величины прожиточного минимума пенсионера по региону. Если доходы гражданина не дотягивают до величины прожиточного минимума пенсионера, ему полагается социальная доплата.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]