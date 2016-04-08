Неработающие пенсионеры получат дополнительную выплату

Пенсионный фонд России в 2021 году назначит дополнительную выплату неработающим пенсионерам, чей доход ниже минимального в регионе их проживания. Об этом рассказал глава фонда Максим Топилин, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на ura.ru.

«Планируем автоматически назначать федеральную социальную доплату к пенсии неработающим пенсионерам, чей доход ниже прожиточного минимума», — цитирует ТАСС Топилина. По его словам, такие выплаты могут ввести в 2021 году.

Топилин подчеркнул, что страховые и социальные пенсии по инвалидности будут назначаться без подачи заявление. Это возможно к 2022 году.

Ранее «Вести:Приморье» сообщили, в Приморье увеличились МРОТ и пенсии неработающих пенсионеров.

С 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда в Приморском крае составляет 12 130 рублей. В Приморье к федеральному МРОТ добавляется районный коэффициент 1,2 и дальневосточный — 1,3. В итоге минимальный размер оплаты труда на 2020 год в крае составил 18195 рублей.

С 1 января страховые пенсии неработающим пенсионерам проиндексированы на 6,6%. Таким образом, средний размер страховых пенсий по старости неработающих пенсионеров составил 16,5 тысячи рублей. Индексация социальных пенсий осуществляется с 1 апреля на 7%.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]