«Доставали около двух часов»: Новые подробности страшной массовой аварии во Владивостоке

В одном из приморских пабликов опубликован пост, в котором рассказали, водителя бетононасоса, который спровоцировал массовую с шестнадцатью автомобилями, доставали около двух часов, сообщают «Вести:Приморье».

«Мужикам из службы спасения потребовалось около двух часов, чтобы извлечь зажатого водителя бетонососа. Его ноги оказались между балкой моста и искареженным металлом, что значительно усложнило спасательную операцию. Первые пол часа зажатый водитель был в сознании и ему пытались оказать помощь по месту, но затем он потерял сознание. Как только водителя достали, спасатели пытались его реанимировать, но травмы были слишком тяжёлые, водитель спецтехники умер», описал ситуацию автор поста.

В комментариях приморцы выразили соболезнования родным и близким.

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, вечером в пятницу, 11 декабря, бетононасос Schwing ехал со стороны Зари на Вторую Речку и устроил массовое ДТП. По предварительным данным, у тяжёлой машины отказали тормоза, и она протаранила полтора десятка автомобилей, включая пассажирский автобус маршрута № 24. Пострадали водитель и пассажир бетононасоса, а также женщина и подросток из другой машины.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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