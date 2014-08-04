16 машин и четверо пострадавших: Бетононасос устроил массовую аварию во Владивостоке

Вечером в пятницу, 11 декабря, бетононасос Schwing ехал со стороны Зари на Вторую Речку и устроил массовое ДТП. По предварительным данным, у тяжёлой машины отказали тормоза, и она протаранила полтора десятка автомобилей, включая пассажирский автобус маршрута № 24. Пострадали водитель и пассажир бетононасоса, а также женщина и подросток из другой машины, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на vl.ru.

По сообщениям очевидцев, авария случилось вечером — после 17:00. Бетононасос Schwing ехал со стороны Зари. Перед перекрестком проспекта 100-летия Владивостока и улицы Русской возле управления морской авиации ТОФ крупногабаритная техника протаранила несколько попутно двигавшихся транспортных средств, включая автобус, который от удара выкинуло на тротуар.

Обновление 20:01: Как сообщил источник, на данный момент трех человек из автобуса обследуют медицинские специалисты. Их травмы не тяжёлые. Водителя бетононасоса ещё вытаскивают из деформированной кабины машины.

В пресс-службе администрации Владивостока рассказали, что автобус, который попало в ДТП, ездил по пригородному маршруту № 24 "Луговая" - "Школа № 44" (Фанзавод).

Обновление 19:46: По информации ГИБДД города, водитель спецтехники, который ехал со стороны улицы Маковского в направлении города Владивостока, не справился с управлением. Крупногабаритная техника совершила столкновение с попутно движущимися транспортными средствами. Предварительно установлено, что механические повреждения получили 16 автомобилей, в том числе пассажирский автобус.

Пострадали водитель и пассажир спецтехники, их зажало в салоне транспортного средства. Кроме того, травмированы два человека, находившихся в автобусе - 14-летний мальчик и его бабушка. Подросток получил перелом ноги.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Обновление 19:20: По информации паблика @Recommendation_VL, в аварии пострадало пять человек. Повреждения получили, по предварительным данным, 16 машин.

Из-за массовой аварии затруднено движение по проспекту 100-летия Владивостока в сторону центра. Информация о пострадавших уточняется. По предварительным данным, повреждения получили более десятка автомобилей.

На момент публикации ГИБДД обещало дать подробности о ДТП позднее.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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