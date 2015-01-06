Новости Происшествия
Сегодня, 14:15

Автоледи спровоцировали аварию с двумя пассажирскими автобусами во Владивостоке

Автоледи спровоцировали аварию с двумя пассажирскими автобусами во Владивостоке

Источник фото: Newsbox24.tv

Авария случилась в районе остановки общественного транспорта Постышева.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Newsbox24.tv, водитель легковушки двигалась в направлении "Зари" по проспекту Столетия. По словам женщины, перед ней с остановки резко выехал пассажирский автобус. Она применила экстренное торможение, и в этот момент ее догнал другой автобус, рулевой которого не успел отреагировать на столь быстрый маневр впереди идущей машины. 

От удара легковушку откинуло на впереди идущий автобус. 

 

Видео  - Newsbox24.tv

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!

Популярное в сети
Загрузка...

Ранее по теме