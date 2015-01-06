Сегодня, 14:15
Автоледи спровоцировали аварию с двумя пассажирскими автобусами во Владивостоке
Авария случилась в районе остановки общественного транспорта Постышева.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Newsbox24.tv, водитель легковушки двигалась в направлении "Зари" по проспекту Столетия. По словам женщины, перед ней с остановки резко выехал пассажирский автобус. Она применила экстренное торможение, и в этот момент ее догнал другой автобус, рулевой которого не успел отреагировать на столь быстрый маневр впереди идущей машины.
От удара легковушку откинуло на впереди идущий автобус.
Видео - Newsbox24.tv
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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