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Водитель легковушки устроил ДТП с пассажирским автобусом во Владивостоке
Авария с участием легковушки и пассажирского автобуса произошла во Владивостоке, - сообщает "Вести: Приморье".
Автомобиль "Ниссан АД" врезался в маршрутный автобус, который отъезжал от остановки "Амурский залив".
По предварительной информации, в аварии никто не пострадал.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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