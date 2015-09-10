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Lexus протаранил пассажирский автобус во Владивостоке
Очередное ДТП с участием пассажирского автобуса случилось накануне, 11 сентября, на перекрестке возле мусоросжигательного завода во Владивостоке.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dps_vl, Lexus выезжал со второстепенной и не пропустил маршрутный автобус.
О пострадавших не сообщается.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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