Lexus протаранил пассажирский автобус во Владивостоке

Очередное ДТП с участием пассажирского автобуса случилось накануне, 11 сентября, на перекрестке возле мусоросжигательного завода во Владивостоке.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dps_vl, Lexus выезжал со второстепенной и не пропустил маршрутный автобус.

О пострадавших не сообщается.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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