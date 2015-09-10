Пассажирский автобус врезался в бетонную стену во Владивостоке

Сегодня, 11 сентября, во Владивостоке в районе улиц Борисенко и Никифорова выехал на встречную полосу и врезался в бетонную стену автобус маршрута № 39. По предварительной информации, причиной случившегося стали технические неполадки в тормозной системе транспортного средства.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, водитель автобуса № 39 поворачивал с улицы Борисенко на Никифорова, когда неожиданно понял, что теряет управление, так как возникли неполадки с тормозной системой. Транспортное средство сперва заехало на косогор, после чего водитель вывернул руль влево, пересёк встречную полосу и врезался в бетонный забор.

В аварии пострадал только водитель автобуса — он получил лёгкие травмы. По факту аварии будет проведена проверка.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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