Олег Кожемяко поздравил приморцев с Днем Конституции РФ

Дорогие приморцы, поздравляю вас с Днем Конституции Российской Федерации!

Конституция – это не просто «Основной закон» страны. Она показывает, к каким целям мы стремимся, какие идеи и ценности считаем жизненно важными для нашего развития.

Конституция – живой документ, который меняется вместе с потребностями нашего общества, отвечая на вызовы современных реалий. Новые времена требуют от нас новых решений, позволяющих строго сохранять основополагающие права граждан.

Уважаемые приморцы, поздравляю вас с Днем Конституции Российской Федерации! Искренне желаю вам мира и благополучия, крепкого здоровья и оптимизма, счастья и новых достижений на благо родного Приморского края и всей России!

С Днем Конституции!

Губернатор Приморского края О.Н. Кожемяко

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]