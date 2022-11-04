Поздравление губернатора Приморья Олега Кожемяко с Днем народного единства

Губернатор Приморья Олег Кожемяко поздравил приморцев с Днем народного единства:

"Уважаемые приморцы и гости края!

От всего сердца поздравляю вас с Днем народного единства! Этот праздник прославляет великую историю России, подвиг наших предков, более четырех веков назад отстоявших независимость страны. Одолеть тогда удалось не только интервентов, но и внутреннюю разобщенность.

И не раз в многовековой истории нашего государства именно сплоченность, понятие долга перед Отечеством и братское отношение друг к другу помогали нашему народу выходить победителем из самых тяжелых испытаний. Только пока мы вместе, пока мы живем в России как одна дружная семья, пока мы помогаем друг другу – мы непобедимы.

Исторически сложилось, что Приморский край стал родным домом для представителей более 150 национальностей, где уважают традиции и обычаи всех народов. Сегодня, в такие непростые для всего мира времена, наше единство особенно значимо. Хочу сказать спасибо всем, кто подставляет плечо ближнему и протягивает руку, это очень важно и нужно. Такой пример проявления национального единства – активное участие приморцев в общероссийском сборе помощи в поддержку военнослужащих, добровольцев и призванных в рамках частичной мобилизации, защищающих нашу страну и соотечественников от нацизма в ходе специальной военной операции.

Всегда верность Родине, идеям взаимоподдержки и мира будет объединять все поколения россиян. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов во всех делах на благо нашего края и всей страны!







Губернатор Приморского края О.Н. Кожемяко"

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]