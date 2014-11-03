Губернатор Олег Кожемяко обратился к приморцам в День народного единства
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко поздравил жителей региона с Днем Народного единства. В своей приветственной речи он отметил, что сила нашего народа в сплоченности. Благодаря единству растет и развивается Россия, наш Приморский край.
В Приморье проживают представители около 160 национальностей.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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