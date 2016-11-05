«Это хит»: работа «суровых прорабов» Дальнегорска попала на видео

В одном из приморских пабликов житель Дальнегорска снял на видео работы по укладке асфальта, сообщают «Вести:Приморье».

Что странного, рабочие кладут асфальт, дорога станет ровной, такой о которой мечтают многие автомобилисты. Однако автора видео удивило не то, что рабочие стараются, а то, что делают работу в то время, когда на улице лежит снег. Мужчина задается вопросом, как долго продержится такой асфальт. И не исчезнет ли он с первыми весенними капелями.

«Раза три пересмотрела», «Уже в горелке положили асфальт зимой, весь вздыбился», «В нашей Раше были когда-то суровые Челябинские мужики, но наши Дальнегорские суровее», «Мороз, странно, вроде плюсовая температура была 5.12. как раз когда производились работы по укладки асфальта», «Этот асфальт точно долго не пролежит»,» На бригантине дырки залатали, уже сыпется потиху)) весной вообще сойдет со снегом», отмечают в комментариях.

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, Уссурийск ждет серьезное испытание. Завершилось строительство дороги особой прочности. Дорога особой прочности. Мощное основание — сверху армированный бетон. И, наконец, асфальтовое покрытие — его укладывают в два слоя толщиной 14 сантиметров. Улица Новоселова должна выдержать напор большегрузных машин.

По замыслу проектировщиков дорога примет на себя весь грузопоток от соседей с Запада. По улице Новоселова груженые фуры могут отправиться к товарным складам, минуя центр города, или же дальше поехать в северные районы Приморья.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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