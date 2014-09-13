Новое мощное основание трассы в Уссурийске готовят под напор большегрузов

Успеть до холодов! Большой дорожный ремонт завершается в Уссурийске. Участок трассы на окраине города укрепляют особым образом — совсем скоро он примет на себя многотонный транспортный поток.

Евгений Талов, корреспондент: «Дорога особой прочности. Мощное основание — сверху армированный бетон. И, наконец, асфальтовое покрытие — его укладывают в два слоя. Улица Новоселова должна выдержать напор большегрузных машин».

В объезд пробок. Поможет ли новая дорога разгрузить центр города? И какие трудности стоят на пути строителей сегодня? Об этом расскажем в итоговом выпуске программы «Вести: Приморье», не пропустите в 21:05.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]