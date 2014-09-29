Дорогу-"дублер" готовят к запуску в Уссурийске. Видеорепортаж Максима Каленника.
В Уссурийске спешат до зимы завершить план всех дорожных работ. Сейчас активные работы ведутся на участке Раковского шоссе на восточной окраине города. Самосвалы, грейдеры и экскаваторы, а уже скоро их сменят асфальтоукладчики. Таким образом, к зиме один из крупнейших городов Приморья получит еще одну трассу для связи с краевыми трассами.
По дороге на Глуховку уссурийцы не только в лесок за грибами ездят, но и на дачные участки. По ней же утром и вечером едут жители Заречного, Баневурово, Раковки и Дубового Ключа. Утром, в Уссурийск на работу, вечером -обратно. И что горожане, что селяне от маршрута не в восторге. Локальные пыльные бури здесь только в дождливую погоду исчезают, но вместо них появляется грязь и слякоть.
Руслан Люзак, житель Уссурийска: - "Не одно десятилетие ждали, все очень рады. Ещё бы на Заречное проложили в больницу и было бы вообще хорошо! Здесь и машины пробивали и колеса. Комплект резины я за год уложил здесь."
Оксана Горбунова, житель Уссурийска: - "Очень долго ждали, дорога была ужасная, конечно. Задыхались в пыли, пока до работы доедешь и обратно. Очень довольны, конечно!"
От развилки на трассе, до границы городской застройки все-то 6 километров и два с половиной из них так и остались грунтовкой.
Денис Забродин, водитель грейдера: - "Люди останавливаются и задают вопросы- когда асфальт, всем интересно. Я думаю, в следующем месяце закончим. Работаем с 8 утра до 8 вечера и если не успеваем- задерживаемся."
Пылить по грунтовке осталось недолго. Если в край дожди не вернуться, то уже через месяц весь участок очень важной дороги оденется в асфальт и в Уссурийске появиться еще один полноценный дублер на въезд и выезд из города — комфортная дорога до самой Глуховки.
Александр Осипенко, нач. отдела по работе с Раковской территорией: - "Сейчас идет укладка третьего слоя. Дорога делается согласно всем ГОСТам и стандартам. Участок напряженный, пропускная способность большая, здесь выход на федеральную трассу и объездную."
В районе Уссурийска межпоселковых дорог краевого значения хватает. В ближайших планах - восстановление участка до Кроуновки.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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