Реверсивное движение введено на дороге Нефтеветка – Кунгасный во Владивостоке

Дорога-дублёр Нефтеветка – Кунгасный призвана облегчить жизнь владивостокцам – здесь едут те, кто хочет миновать Некрасовский путепровод и традиционные городские пробки. Однако состояние грунтовки на этом участке вызывает справедливое возмущение автолюбителей. В мэрии Владивостока рассказали, что 17 и 18 июня здесь будут проводить работы по грейдированию и отсыпке проезда.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу мэрии, в четверг, 17 июня, здесь трудятся бригады муниципального дорожного предприятия «Содержание городских территорий». Сейчас на объекте работает грейдер, который выравнивает дорогу, а КамАЗы привозят асфальтовую крошку для её отсыпки. По словам специалистов, полностью завершить здесь работы планируется уже в пятницу, 18 июня.

Дополнительные работы по профилированию этого участка проводят по обращениям горожан.

«Данная дорога служит удобным альтернативным проездом у водителей Владивостока. Действительно, в последнее время на ряде её участков образовались неровности. Горожане обратились в администрацию с просьбой провести дополнительные мероприятия по приведению проезда в порядок», – прокомментировал Игорь Скубко, заместитель руководителя городского управления дорог и благоустройства.

Сейчас на маршруте Нефтеветка – Кунгасный организовано реверсивное движение. Так, с 6 утра до 16 часов движение ведётся от Нефтеветки по направлению к мысу Кунгасному, а вечером, когда большинство автомобилистов выезжает из центральной части города, в обратном направлении – от Кунгасного до Нефтеветки (с 16 часов до 6 утра).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]