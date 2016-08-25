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Некрасовский путепровод сковали пробки в обе стороны

Некрасовский путепровод сковали пробки в обе стороны

Источник фото: Vl.ru

В воскресенье, 28 июня, движение на дорогах Владивостока свободное. Единственная серьёзная пробка в городе – на Некрасовском путепроводе, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru.

Как сообщают очевидцы, в сторону города пробка собралась из-за того, что на средней полосе стоит автомобиль, который пробил колесо в глубокой яме, появившейся здесь после дождя. Водитель устанавливает запаску прямо посреди дороги, остальным приходится его объезжать.

В сторону пригорода движение медленное из-за ремонта путепровода. На левой полосе меняют бордюры, на остальных – асфальт, часть которого сняли ещё до дождя, размыло так, что водители вынужденны ехать очень медленно.

Напомним, на время ремонта Некрасовского путепровода открыта дорога-дублёр Кунгасный – Нефтеветка.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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