Некрасовский путепровод сковали пробки в обе стороны
В воскресенье, 28 июня, движение на дорогах Владивостока свободное. Единственная серьёзная пробка в городе – на Некрасовском путепроводе, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru.
Как сообщают очевидцы, в сторону города пробка собралась из-за того, что на средней полосе стоит автомобиль, который пробил колесо в глубокой яме, появившейся здесь после дождя. Водитель устанавливает запаску прямо посреди дороги, остальным приходится его объезжать.
В сторону пригорода движение медленное из-за ремонта путепровода. На левой полосе меняют бордюры, на остальных – асфальт, часть которого сняли ещё до дождя, размыло так, что водители вынужденны ехать очень медленно.
Напомним, на время ремонта Некрасовского путепровода открыта дорога-дублёр Кунгасный – Нефтеветка.
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