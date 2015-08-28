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Владивосток сковали пробки. Машины стоят на Некрасовском путепроводе (фото)
Владивосток с утра стоит в пробках, сообщают «Вести:Приморье». Ремонтные работы на некрасовском путепроводе сковали движение. Автомобилисты предполагают, это только начало.
«Это только начало!! Дай бог что бы сделали качество!», «В субботу утром пробка. Интересно а что будет в понедельник», отметили в комментариях.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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