На Некрасовском путепроводе - новая разметка: ДПС следит за нарушениями

Водителей во Владивостоке предупредили о нововведении на Некрасовском путепроводе, сообщают «Вести:Приморье».

Нанесение сплошной разделительной линии обсуждают в соцсетях края. Кто-то из водителей уверен, так и должно быть, аварий станет меньше. Другие утверждают, станет больше пробок.

Однако стоит обратить внимание, раньше на этом участке разметка была прерывистой. Сейчас там дежурят сотрудники ДПС.

«Обращайте внимание на сплошную разметку на путепроводе», обращается автор публикации к водителям.

«Это специально сделано, теперь там дпс всегда будет стоять», «Это типо чтобы автолюбители не маячили туда сюда, а заранее ехали по одной полосе и тем самым снизить уровень затора ? или там такое не весь путепровод ?», «Может кто-нибудь объяснить, что это за сплошная и почему она там появилась? Перестроение запрещает?», «Лучше бы в другую сторону сплошную. Хотя автобусы все равно 1/2/4/1 скакать будут», отметили в комментариях.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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