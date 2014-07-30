«Да неужели?»: жители города под впечатлением от увиденного на дороге

Во Владивостоке на Некрасовском путепроводе убрали рекламные щиты, которые были установлены на разделительной полосе. Жители города обратили внимание, что сейчас открылся вид на город. Он стал выглядеть по-другому.

Однако, многие отмечают, что скоро город вновь «спрячут» от горожан и гостей. Предполагают, что это было сделано лишь на время ремонта путепровода.

«Какой вид на дорогу, смотри», отметили в комментариях.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]