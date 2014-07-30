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«Да неужели?»: жители города под впечатлением от увиденного на дороге

«Да неужели?»: жители города под впечатлением от увиденного на дороге

Источник фото: pixabay.com

Во Владивостоке на Некрасовском путепроводе убрали рекламные щиты, которые были установлены на разделительной полосе. Жители города обратили внимание, что сейчас открылся вид на город. Он стал выглядеть по-другому.

Однако, многие отмечают, что скоро город вновь «спрячут» от горожан и гостей. Предполагают, что это было сделано лишь на время ремонта путепровода.

«Какой вид на дорогу, смотри», отметили в комментариях.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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