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Владивосток утром сковали автомобильные пробки

Многие владивостокцы сегодня, 23 октября, опоздали на работу из-за автомобильных пробок, сковавших городские автомагистрали.

С семи утра из-за дорожных работ, которые идут в разных районах города, движение было затруднено на проспекте Столетия, Молодёжной, Некрасовском путепроводе, также в районе Партизанского кольца. Затор образовался на Суханова в сторону Уборевича и Фонтанной. Чтобы объехать люки, водителям пришлось совершать сложные манёвры — они двигались змейкой.

В свою очередь, работать - бригадам мешают припаркованные возле обочин авто. Машины стоят практически везде, где ведутся работы.

Строители занимаются укладкой верхнего слоя асфальта, чтобы люки и решетки находились на одном уровне с дорогой и не доставляли неудобств машинам. Водителей просят быть внимательными и с пониманием отнестись к временным трудностям.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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