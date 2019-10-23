Владивосток утром сковали автомобильные пробки
Многие владивостокцы сегодня, 23 октября, опоздали на работу из-за автомобильных пробок, сковавших городские автомагистрали.
С семи утра из-за дорожных работ, которые идут в разных районах города, движение было затруднено на проспекте Столетия, Молодёжной, Некрасовском путепроводе, также в районе Партизанского кольца. Затор образовался на Суханова в сторону Уборевича и Фонтанной. Чтобы объехать люки, водителям пришлось совершать сложные манёвры — они двигались змейкой.
В свою очередь, работать - бригадам мешают припаркованные возле обочин авто. Машины стоят практически везде, где ведутся работы.
Строители занимаются укладкой верхнего слоя асфальта, чтобы люки и решетки находились на одном уровне с дорогой и не доставляли неудобств машинам. Водителей просят быть внимательными и с пониманием отнестись к временным трудностям.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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