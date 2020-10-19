Внедорожник повис на леерах на трассе в Приморье

Дорожно-транспортное происшествие под Находкой заинтересовало жителей Приморья, которые оказались свидетелями странной аварии, сообщают «Вести:Приморье».

В одном из приморских пабликов очевидец опубликовал видео, на котором видно, как эвакуатор пытается снять внедорожник с дорожного ограждения. Автор поста отмечает, автомобиль двигался из Находки по направлению в Голубовку. Вероятно, автомобиль вылетел с дороги на леера, затем остался висеть на них.

Детали ДТП уточняются.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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