Минздрав назвал сроки спада пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса пойдет на спад в середине грядущего года. С таким прогнозом выступил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев, сообщают «Вести:Приморье».

«Мы будем с вами надеяться, что уже в 2021 году, в середине, мы увидим, что пандемия будет из нашей жизни уходить», — приводит слова Гриднева ТАСС.

По словам заместителя министра, победить можно только управляемый коронавирус. В этом может помочь вакцина или другой препарат, который окажет влияние непосредственно на инфекцию.

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, что во время морозной погоды заражаемость коронавирусом на улице практически сводится к нулю, передает «Национальная служба новостей». Он объяснил это тем, что на морозе вирус живет секунды и не может распространяться, так как капельки слюны сразу же замерзают.

Напомним, в Приморском крае за минувшие сутки зафиксировано 237 новых случаев COVID-19, с нарастающим итогом - 24 740. Справились с инфекцией ещё 259 пациентов, всего выздоровевших - 17 445.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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