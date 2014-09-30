Полиция назвала точное количество пострадавших в массовой аварии машин

Проводится проверка по факту массовой автоаварии в Советском районе Владивостока, сообщают «Вести:Приморье».

Автомобильная авария произошла в районе дома №113 по проспекту 100-лет Владивостоку. За рулем автомобиля Samsung находился 55-летний мужчина со стажем вождения 28 лет.

Двигаясь со стороны улицы Маковского в направлении Русской, водитель потерял управление и совершил столкновение с легковыми автомобилями LexusGX470, Daihatsu Terios, BMWХ6, Mercedes-Benz, Nissan Juke, Toyota Land Cruiser, Nissan Dualis, Mazda Demio, Toyota Corona, Toyota Voxy, Nissan Note, УАЗ Патриот, а также с пассажирским автобусом ПАЗ, осуществляющим движение по маршруту №24 «Фанзавод-Луговая». После столкновения автомобиль Samsung продолжил движение и совершил наезд на опору моста, отметили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Приморскому краю.

В момент ДТП в салоне автобуса находилось 18 пассажиров, травмированы – 4, у пострадавших диагностированы ушибы и ссадины, им назначено амбулаторное лечение. Амбулаторное лечение назначено также водителю автомобиля Nissan Juke. Водитель спецтехники оказался заблокирован в кабине своего автомобиля и получил тяжелые травмы, от которых скончался в карете скорой медицинской помощи.

Назначено проведение ряда исследований. По результате проверки, будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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