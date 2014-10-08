Дед Мороз рассказал о тайных желаниях взрослых

Взрослые пишут письма Деду Морозу и просят хотят хорошую работу, семью и крепкое здоровье, сообщают «Вести:Приморье». Об этом в субботу, 12 декабря, рассказали «РИА Новости» пресс-службе российского Деда Мороза.

Письма приходят в течение всего года. За все время работы почты Деда Мороза поступило около 4 млн писем от детей и взрослых со всего мира.

«Заветные желания почти не изменились. Всегда и все дети мечтают о новых игрушках, гаджетах, конструкторах, часто просят ролики, книжки, кукол, роботов. Взрослые хотят хорошую работу, семью и крепкое здоровье себе и своим родным», — отметил собеседник информагентства.

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, Путешествие Деда Мороза по России отменяется. Дед Мороз в Новом году будет путешествовать по России онлайн из-за распространения коронавируса.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]