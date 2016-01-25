Путешествие Деда Мороза по России отменяется

Дед Мороз в Новом году будет путешествовать по России онлайн из-за распространения коронавируса, сообщают «Вести:Приморье». Об этом сообщили в пресс-службе волшебника.

«Новогоднее путешествие Деда Мороза из-за пандемии в этом году пройдет онлайн», — пишет РИА «Новости». Общение с детьми из регионов будет проходить по видеосвязи.

Ранее отмечалось, в 2019 году Дед Мороз проехал 28 городов России.

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, во Владивостоке продолжается монтаж новогоднего городка на центральной площади. Его частью станет каток, который смогут посещать жители и гости краевой столицы. «Все на матах»: власти сделали подарок жителям Владивостока.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]