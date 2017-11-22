В Сети появилось видео спасения «японского утопленника»

В районе Тавричанки прошла операция по спасению из ледяного плена японского автомобиля, сообщают «Вести:Приморье». Машина наполовину ушла под воду, где находилась около двух суток.

«В районе Тавричанки вытащили потопленный Honda Insight. Два крузака и американец закончили муки бедной хонды, который на протяжении двух суток торчал в воде», пишет автор поста в одном из приморских пабликов.

В комментариях к посту уточнили, были погибшие.

Отметим, несмотря на многократные предупреждения сотрудников МЧС России граждане продолжают рисковать жизнью и выходить на неокрепший лёд. Главное управление МЧС России в очередной раз призывает граждан не выходить на лёд и помнить, что вода – коварная стихия, с которой шутки плохи. Обычный поход на рыбалку может обернуться трагедий, не только для любителей рыбной ловли, но, и для их близких.

Уважаемые граждане! Прислушайтесь к советам спасателей – не рискуйте собственной жизнью, не выходите на лёд!





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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