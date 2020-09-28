На льду в палатках, вода прибывает: мужчина стал очевидцем страшной ситуации в Приморье

В районе реки Артемовки житель Приморья стал свидетелем ситуации, о которой решил рассказать в Сети, сообщают «Вести:Приморье». Вернее, мужчина пытался так «докричаться» до рыбаков, которые в данный момент находились на льду далеко от него. Так, житель края рассказал, увидел, что лед стал проседать, вода приближается. Автор поста забил тревогу.

«Артемовка (Майхэ). Ребята, прибывает вода, может, кто увидит в инстаграм, убирайте свои машины», предупреждает автор поста в одном из приморских пабликов.

«Потом будут соболезнования родным и близким», «Когда, там сидишь на холоде без машины, точно не до телефона», «Это же надо так рыбу любить!», «Посейдон возмет сегодня крупную добычу», «лёд тонкий , куда же вы лезете на машинах , он и проседает под весом и рухнет», пишут в комментариях.

видео primorye_online



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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