О «работе» автоподставщика на Nissan X-Trail рассказал житель Владивостока

В instagram аккаунте один из жителей Владивостока решил рассказать о ситуации, свидетелем которой он стал, сообщают «Вести:Приморье». Мужчина решил предупредить водителей, которые могут оказаться в районе улицы Снеговой и Рудневского моста.

«В районе ДХП - Снеговая до Рудневского моста (два очень «удобных» перекрёстка) замечен старый NISSAN X-TRAIL серебристого цвета. Его действия таковы, когда выезжает большегруз с базы, X-TRAIL резко отъезжает от обочины и едет напролом. Далее он направляется в сторону Рудневского моста указывая правый поворот, встречная начинает поворот, X-TRAIL резко меняет направление и едет прямо. Это конченный *** и подставщик»,

описал автор ситуацию.

Многие в комментариях негативно приняли ситуацию, предложив свои способы, как ешить проблему с автоподставщиками в городе.

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, автоподставщикам «подарили» новое место «заработка».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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