Новый тренд парковок: кому из «мира сего» такое позволено?

В центре Владивостока практически напротив мэрии города девушка за рулём Nissan X-trail, задала новый тренд парковок, сообщают «Вести:Приморье».

Видимо, водитель решила, что такая парковка никого не удивит. И никто не задастся вопросом, нарушила ли она ПДД. Однако комментарии в instagram dps_vl не заставили себя долго ждать. Многие отметили, что это новый тренд у нас в городе.

«Что бы эвакуатор не забрал», «Да она сама в шоке», «Намотала бы она эту цепь себе на ось, шикарно бы было!», отметили в комментариях.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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