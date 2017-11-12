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«Девушка, Вы что хотели?»: маневр дамы вызвал гнев очевидцев

«Девушка, Вы что хотели?»: маневр дамы вызвал гнев очевидцев

Источник фото: dps_vl

Во Владивостоке на улице Комсомольской, 13 произошло серьезное ДТП, сообщают «Вести:Приморье». Девушка-водитель за рулем Mitsubishi Colt решила проскочить на красный сигнал светофора. Однако, такой маневр она не смогла совершить без печальных последствий. Столкнулась с  Outlander.

«Аутлэндэр конечно прав, но стоило ли оно того», «По ходу не проскочила, но это не точно», «Наломала "дров"», «А мы вам так всем скажем, не знаете как было не обвиняйте...», «Подскажите где там камеры выходящие на светофор что бы убедиться кто виноват», отметили в комментариях instagram dps_vl.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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