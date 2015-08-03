«Бить или не бить, вот в чем вопрос»: автоподставщикам «подарили» новое место «заработка»

Во Владивостоке на улице Нейбута вот уже несколько дней на одном и том же участке дороги бьются машины, сообщают «Вести:Приморье».

Дорога, которая ведет к новому «Зелёному району», а точнее, место выезда перед рынком «Ближний» стал равнозначным перекрестком. Действует правило - помеха справа. Жители района предупреждают, нужно быть внимательными и аккуратными на данном участке.

Водители и пешеходы обратили внимание, что аварии там теперь происходят регулярно, несколько раз в день. Предполагают, что данный участок облюбовали автоподставщики. Очевидцы говорят, одни и те же «старые» авто появляются в зоне видимости.

Жительница дома на улице Нейбута, которая также является водителем, рассказала, что уже несколько раз стала очевидцем нескольких аварий.

«Как обычно непривычные места ищут для подставы», «О, там вчера авария была.... Грузовик и спортивная машина вроде.... У последней морду снесло от удара», «И не плохо бы зебру нарисовать от 75 к рынку возле гаражей там тропа народная а жильцы ямы не видят», «Автор, а с чего ты людей которые ездят по пдд называешь «автоподставщиками»?», «А что знаков там нет ?», «Вчера наблюдал там, как субарик в грузовик въехал поддав газку.», «неужели нельзя сразу знаки ставить?», отметили в комментариях одного из пабликов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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