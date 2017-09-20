«Халява» кончилась: на Нейбута установили знак, автоподставщики остались без «работы»
«Вести:Приморье» ранее рассказывали, что на улице Нейбута вот уже несколько дней на одном и том же участке дороги бьются машины. Дорога, которая ведет к новому «Зелёному району», а точнее, место выезда перед рынком «Ближний» стал равнозначным перекрестком. Действует правило - помеха справа. Жители района предупреждают, нужно быть внимательными и аккуратными на данном участке.
Сегодня все встало на свои места. Появился знак «Уступи дорогу». И теперь те водители, которые считали что они правы, выезжая со второстепенной, должны будут обращать внимание на водителей, двигающихся по главной.
В чате жильцов одного из домов на Нейбута заявили, подставщики там «работали 100 процентов». Очевидцы уверяли, что водителя-автоподставщика несколько дней назад видели «работающим» на улице Русской.
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