«Умел говорить то, что от него хотели слышать»: Трутнев высказался о Фургале

Бывший губернатор Хабаровского края Фургал плохо организовал работу в регионе, из-за чего были сорваны сроки реализации некоторых проектов. Об этом заявил во Владивостоке во время встречи с журналистами полпред президента РФ на Дальнем Востоке, вице-премьер Юрий Трутнев, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на PortoFranko.

— Есть люди, которые умеют хорошо работать, есть люди, которые умеют хорошо разговаривать. Фургал говорил хорошо, он говорил людям те вещи, которые от него ждали. Я видел его с другой стороны, я его видел с точки зрения исполнения тех задач, которые ставились. По Комсомольску-на-Амуре сорвано строительство всех объектов, защитные дамбы не строятся, дворец самбо — провалены сроки, расторгнуты договоры. То есть по всем объектам провалы по всем статьям. В целом это называется популизм, Сергей Иванович умел говорить то, что от него хотели слышать, — заявил господин Трутнев, отвечая на вопросы журналистов.

Напомним, председатель Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев посетил 9 декабря Приморский край с рабочим визитом. 11 декабря он дал пресс-конференцию для СМИ.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]