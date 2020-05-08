Зубная паста поможет «убить» коронавирус, говорят исследователи

Коронавирус можно убить за пару минут зубной пастой с цинком и оловом. К такому выводу пришли американские исследователи, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на ura.ru.

«Результаты показывают, что некоторые зубные пасты и жидкости для полоскания рта могут помочь уменьшить распространение SARS-CoV-2», — приводит данные ученых British Dental Journal. Ополаскиватель для рта, содержащий хлорид цетилпиридиния может убить вирус всего за 15-30 секунд, уточняют исследователи.

В ходе исследований пасту и ополаскиватель проверили 260 человек. Эти методы буквально уничтожают 99,9% коронавируса во рту. Благодаря им можно снизить распространение COVID-19, считают эксперты. Особенно это пригодится в стоматологических клиниках. Однако стоит помнить, что уход за полостью рта лишь временно снижает вирусную нагрузку. Также эксперты назвали пищевые добавки, которые способны уменьшить риск заболевания коронавирусом у женщин, пишет агентство Nation news.

Напомним, в Приморье по данным на 12 декабря зафиксировано 237 новых случаев COVID-19, с нарастающим итогом - 24 740. Справились с инфекцией ещё 259 пациентов, всего выздоровевших - 17 445.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]