Греция разрешила туристам въезд в страну

Правительство Греции продлило въезд в страну для туристов до 7 января. Теперь в Грецию могут въехать до 500 российских туристов в неделю при условии, что у них отрицательный тест на коронавирус, сообщают «Вести:Приморье».

«Отрицательный тест на коронавирус должен быть выдан максимум за 72 часа до прилета. Попасть в Грецию можно исключительно воздушным путем — через Афины, Салоники и Ираклион. Кроме того, есть лимит: 500 человек в неделю», — сообщает «РГ».

Всемирная туристическая организация 11 декабря сообщила, что второе популярное туристическое место — остров Бали (Индонезия) — могут открыть для иностранных туристов до Нового года или в начале января. Тем временем эксперты полагают, что в России наблюдается рост популярности российских горнолыжных курортов. Из-за пандемии коронавируса на российские горнолыжные курорты проданы все билеты на зимние каникулы, пишет RNS.

Напомним, в Приморском крае за прошедшие сутки зафиксирован 241 новый случай COVID-19. С нарастающим итогом количество заболевших составило 24 981 человек. Не справились с инфекцией 287 пациентов, всего выздоровевших - 17 520, отметили в правительстве края.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]