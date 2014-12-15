Сутки вновь без света: жители Артема замерзают в частных домах

Вчера, 12 декабря в 15.00 часов произошла авария на КП2. Без электроэнергии остались дома в районе «Двойка», сообщают «Вести:Приморье». Об этом жители Артема рассказали в соцсетях. Автор поста отмечала, болеет коронавирусом, чувствует себя очень плохо, а в доме температура не доходит до 10 градусов.

На данный момент, линия восстановлена, идут переключения. По информации Оборонэнерго, в течение 2-х часов возобновится подача электроэнергии потребителям.

Ситуация в микрорайоне «Двойка» находится на контроле специалистов администрации АГО, отмечает artemokrug. На данный момент ремонтными бригадами Оборонэнерго восстановление линии завершено, производится осмотр линии и соответствие сетей для обеспечения бытовых потребителей электроэнергией перед включением. Сейчас ремонтные бригады по резервной линии производят работы по монтажу муфты. Работы ведутся на высоковольтных сетях.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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