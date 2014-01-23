Псих заставил отключить от электричества целый город
Более 9 часов психически нездоровый мужчина просидел на опоре линии электропередач в Кишиневе.
Спасателям удалось снять мужчину при помощи автомобильных лестниц и другой спецтехники, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на «Интерфакс».
"Мужчину осматривают медики. Причины его поступка пока неизвестны. Соседи говорят, что у мужчины серьезные проблемы с психическим здоровьем, он состоит на учете в психиатрической клинике. Он неоднократно резал колеса у припаркованных машин, ломал деревянный забор, бил посуду. Мужчина ведет себя агрессивно, кричит и плюется", - сказала пресс-секретарь Департамента гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций МВД Молдавии Лилиана Пушкашу.
Мужчина находился на самом верху опоры линии электропередачи, на высоте более 20 метров в течение всего дня - с 11 утра до 20:30. На это время пришлось отключить подачу электроэнергии примерно 20 тыс. потребителям. Затем, частично была восстановлена подача электроэнергии примерно половине из них, а около 10 тыс. потребителей оставалось без света и тепла в течение всего дня. Также, в двух микрорайонах не работали светофоры, не ходили троллейбусы. В субботу температура составляла 3-5 градусов мороза. В настоящее время подача электроэнергии полностью восстановлена.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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