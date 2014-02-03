Поваленные деревья и отключения электроэнергии - последствия мощного ливня во Владивостоке
Минувшей ночью на улицах Владивостока упало несколько деревьев, которые в настоящее время уже убраны, - сообщили в администрации города.
Аварийные отключения электроэнергии были зафиксированы на улицах Катерной, Бархатной, Коммунаров, Плещеева, Майкова, Короленко, Экипажной, Зеленой и Маковского. На данный момент подача электроэнергии по всем адресам восстановлена.
Мощные потоки дождя хлынули в подземный переход между Дальрыбвтузом и ТЦ "Центральный", один из выходов оказался заблокирован, - сообщает сайт Vl.ru. В настоящее время ситуация нормализована.
Всего за минувшие сутки во Владивостоке выпало около 15 мм осадков. Обильный дождь сопровождался сильным ветром.
По прогнозам синоптиков, сегодня в краевом центре ожидаются умеренные дожди. Температура воздуха составит от 17 до 21 градуса.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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