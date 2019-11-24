Анонс на 14 декабря
14 декабря. Музей Города. Выставка «Владивосток. Время крепости». г. Владивосток, ул. Петра Великого, 6.
14 декабря. Музей Города. Выставка «Открытые морские залы: Тихоокеанское время». г. Владивосток, ул. Петра Великого, 6.
14 декабря. Музей истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева. Квест "Цивилизация. Время развивать". г. Владивосток, ул. Светланская, 20.
14 декабря. Музей истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева. Программа "Дом-тень". г. Владивосток, ул. Светланская, 20.
14 декабря. Дом-музей семьи Сухановых. Программа "Дореволюционным маршрутом". г. Владивосток, ул. Суханова, 9.
14 декабря. Музей истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева. Познавательная программа «Увлекательная зоология со страниц книг В.К. Арсеньева». г. Владивосток, ул. Светланская, 20.
14 декабря. Дом-музей семьи Сухановых. Квест "Сыщики Владивостока конца XIX в.". г. Владивосток, ул. Суханова, 9.
14 декабря. Музей истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева. Программа "История трёх столов"
г. Владивосток, ул. Светланская, 20.
14 декабря. Музей истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева. Выставка "Портрет семьи Арсеньевых"
г. Владивосток, ул. Светланская, 20.
14 декабря. Дом-музей семьи Сухановых. Выставка "Портрет семьи Сухановых". г. Владивосток, ул. Суханова, 9.
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