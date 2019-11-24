Анонс на 2 ноября

2 ноября в 10:00. Театр студия Выход в Город. Музыкальный спектакль "Ожидание (Монолог женщины)". г. Владивосток, ул. Калинина, 275а.

До 31 декабря. Дом Путешественника В. К. Арсеньева. Выставка "Портрет семьи Арсеньевых". Познавательная программа «Увлекательная зоология со страниц книг В.К. Арсеньева». Программа "Дом-тень". г. Владивосток, ул. ул. Арсеньева, 7б.

До 31 декабря. Музей Города. Выставка «Открытые морские залы: Тихоокеанское время». г. Владивосток, ул. ул. Петра Великого, 6.

До 31 декабря. Дом Чиновника Суханова. Программа "Дореволюционным маршрутом", Выставка "Портрет семьи Сухановых". г. Владивосток, ул. ул. Суханова, 9.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]