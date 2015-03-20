Анонс на 7 декабря
Анонс на 7 декабря
Музей имени В.К. Арсеньева, г. Владивосток, ул. Светланская, 20, главный корпус
11:00, 14:00 – обзорная экскурсия по музею
12:00, 15:00, 17:00 – тематическая экскурсия по выставке «За Службу и Храбрость. Награды России»
12:00, 15:00 – познавательная программа «Волшебная палочка, или Покормите птиц!»
Дом чиновника Суханова, г. Владивосток, ул. Суханова, д. 9
12:00 – «Игольница». Мастер-класс для рукодельниц. Изготавливаем изящные футляры для иголок, булавок и ножниц.
15:00 – «Сияние бисера». Мастер-класс для рукодельниц. Создаем украшение из бисера.
Музей Города, г. Владивосток, ул. Петра Великого, 6
11:00, 14:00, 16:00 – тематическая экскурсия «Владивосток. Время крепости»
Дом путешественника Арсеньева, г. Владивосток, ул. Арсеньева, 7б
13:30 – мастер-класс «С высоты птичьего полёта»
15:30 – игровая экскурсия «Увлекательная зоология со страниц книг В.К. Арсеньева»
С 10:00 до 19:00 – познавательная программа «Дом-тень»
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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