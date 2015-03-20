Анонс на 7 декабря

Музей имени В.К. Арсеньева, г. Владивосток, ул. Светланская, 20, главный корпус

11:00, 14:00 – обзорная экскурсия по музею

12:00, 15:00, 17:00 – тематическая экскурсия по выставке «За Службу и Храбрость. Награды России»

12:00, 15:00 – познавательная программа «Волшебная палочка, или Покормите птиц!»

Дом чиновника Суханова, г. Владивосток, ул. Суханова, д. 9

12:00 – «Игольница». Мастер-класс для рукодельниц. Изготавливаем изящные футляры для иголок, булавок и ножниц.

15:00 – «Сияние бисера». Мастер-класс для рукодельниц. Создаем украшение из бисера.

Музей Города, г. Владивосток, ул. Петра Великого, 6

11:00, 14:00, 16:00 – тематическая экскурсия «Владивосток. Время крепости»

Дом путешественника Арсеньева, г. Владивосток, ул. Арсеньева, 7б

13:30 – мастер-класс «С высоты птичьего полёта»

15:30 – игровая экскурсия «Увлекательная зоология со страниц книг В.К. Арсеньева»

С 10:00 до 19:00 – познавательная программа «Дом-тень»

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]