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Анонс на 8 декабря

Анонс на 8 декабря

Музей имени В.К. Арсеньева, г. Владивосток, ул. Светланская, 20, главный корпус

11:00, 14:00 – обзорная экскурсия по музею

12:00, 15:00, 17:00 – тематическая экскурсия по выставке «За Службу и Храбрость. Награды России»

12:00, 15:00 – познавательная программа «Зимняя мультиграфия»

Дом чиновника Суханова, г. Владивосток, ул. Суханова, д. 9

12:00 – познавательная программа «Чистописание»

15:00 – обзорная экскурсия по музею

Музей Города, г. Владивосток, ул. Петра Великого, 6

11:00, 14:00, 16:00 – тематическая экскурсия «Владивосток. Время крепости»

Дом путешественника Арсеньева, г. Владивосток, ул. Арсеньева, 7б

11:30, 14:00 – настольная игра «Серебряное копьё»

С 10:00 до 19:00 – познавательная программа «Дом-тень»


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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