Ярмарки вакансий пройдут во Владивостоке

Приморский центр занятости приглашает ищущих работу граждан принять участие в ярмарках вакансий, которые состоятся 15 и 17 декабря во Владивостоке.

Как сообщили в министерстве труда и социальной политики Приморского края, на собеседование в рамках ярмарок вакансий жителей края в декабре приглашают два работодателя.

15 декабря с 11.00 до 12.00 состоится онлайн-ярмарка вакансий АО «Изумруд». Работодатель предложит более 20 вакансий по инженерным и рабочим специальностям. Все желающие смогут пройти собеседование по телефону: 8 (423) 222-76-95.

15 и 17 декабря с 09.00 до 17.00 у незанятых граждан есть возможность пройти первичное собеседование у представителей Управления вневедомственной охраны по городу Владивостоку. Среди свободных вакансий – полицейский роты, старший полицейский, полицейский (водитель), полицейский на охрану объектов и групп задержания.

«Сотрудникам предоставляется полный социальный пакет, компенсация за наем жилья, получение высшего профильного образования на бесплатной основе, ежегодный оплачиваемый отпуск от 45 календарных дней, а также оплата проезда к месту проведения отпуска по России сотруднику и члену семьи и другие льготы, – уточнили в управлении.

На собеседование в эти дни соискателей ждут по адресу: г. Владивосток, ул. Комсомольская 9, кабинет 11. Подробную информацию о трудоустройстве и о ярмарках вакансий Управления вневедомственной охраны можно уточнить по телефону: 8 (914) 706-36-89

Специалисты напоминают, при посещении мероприятия в целях безопасности и предотвращения возможности распространения коронавирусной инфекции необходимо использовать средства индивидуальной защиты – маску и перчатки.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]