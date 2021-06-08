Около 100 рабочих мест предложат приморцам на ярмарке вакансий

Приморцам предлагают принять участие в ярмарке вакансий 17 июня в 10.00 во Владивостоке. Безработным гражданам предложат около 100 рабочих мест различной направленности, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

По информации министерства труда и социальной политики Приморского края, на ярмарку приглашены три работодателя.

«Участников ярмарки пригласят на службу в МЧС. Также свои вакансии предложат Роснефть и Почта России», – сообщили в ведомстве.

Специалисты центра занятости обращают внимание на то, что претендовать на службу в МЧС могут граждане, не старше 40 лет и не имеющие серьезных осложнений здоровья. Подробные сведения о приеме на работу в МЧС отражены в федеральном законе 141-ФЗ от 23 мая 2016 года.

Вниманию граждан! Ярмарка пройдет в конференц-зале Приморского центра занятости населения по адресу: Владивосток, улица Пушкинская, 13.

Дополнительную информацию можно уточнить по телефону: 8 (423) 222-76-95.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]