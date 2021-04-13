Анонс на 21 апреля

21 апреля - почти 300 домов во Владивостоке останутся без воды (адреса).

21 апреля в конференц-зале Приморского центра занятости населения по адресу: Владивосток, ул. Пушкинская, 13 - ярмарка вакансий Федерального казенного учреждения «Управление финансового обеспечения Министерства обороны РФ по Приморскому краю». Дополнительную информацию можно уточнить по телефону 8 (423) 222-76-95.

21 апреля в школе №6 (Владивосток, ул. Казанская, 4) - правовой ликбез «Азбука права».

С 21 по 25 апреля в Анапе на базе Всероссийского детского центра «Смена» - финал Всероссийского конкурса «Первый элемент», в котором примут участие команды детского технопарка «Кванториум» из Владивостока.

21 апреля в 11.00 - Владивосток, библиотека им. Горького - Открытие выставки графики Михаила Рыдванского "Явь воспоминаний".

21 апреля в 10.00 - Приморский краевой центр народной культуры - Выставка коклюшечного кружева "Кружевная история".

21 апреля в 19.00 - Приморский краевой центр народной культуры - Киноклуб "Ориент": программа "Глазами ребёнка".

21 апреля - День местного самоуправления в России.

21 апреля - День Главбуха (День главного бухгалтера) в России.

21 апреля - Международный день секретаря.

21 апреля - Всемирный день творчества и инновационной деятельности.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]