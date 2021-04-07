Анонс на 22 апреля

22-23 апреля в Приморье состоится конференция "Театральный комплекс. Оттепель".

22 апреля в 10.00 - Приморский центр народной культуры - Выставка коклюшечного кружева "Кружевная история".

22-25 апреля в 10.00 - Владивосток, музей истории Дальнего Востока им. Арсеньева - Выставка «Кабинет исследователя: Продвижение России на восток в XVII–XIX веках».

22 апреля в 11.00 - Владивосток, библиотека им. Горького - Открытие выставки графики Михаила Рыдванского "Явь воспоминаний".

22 апреля в 11.00 - Приморская государственная картинная галереяул. Алеутская, 12 - Выставка одой иконы «Деисус с предстоящими и припадающими».



22 апреля в 11.00 - Приморская государственная картинная галереяпр-т Партизанский, 12 - Выставка детского творчества «От морских глубин до горных вершин».



22 апреля в 11.00 - Приморская государственная картинная галереяПартизанский проспект, 12 - Выставка «Народный художник Иван Рыбачук. Живопись. К 100-летнему юбилею».

22 апреля в 11.00 - Приморская государственная картинная галереяул. Алеутская, 12 - Выставка «Истина: ювелирное искусство Даши Намдакова».



22 апреля в 11.00 - Приморская государственная картинная галереяул. Алеутская, 12 - Выставка «Зинаида Серебрякова» из собрания Русского музея.

22 апреля в 18.30 - Владивосток, Русское Географическое общество, в конференц-зале Приморского краевого отделения РГО – ОИАК (Петра Великого, 4) - Встреча с Максимом Харченко. Экспедиция «По следам адмирала Невельского. Залив Счастья».

22 апреля - Международный день Матери-Земли.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]