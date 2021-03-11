Анонс на 13 апреля

13 апреля в 10:00. Музей города. Выставка. Открытые морские залы. Тихоокеанское время. г. Владивосток, ул. Петра Великого, д. 6.

13 апреля в 10:00. Приморское Кольцо. Развлекательная военно-тактическая игра «Фаертаг». Приморское кольцо, 1.

13 апреля в 10:00. Музей истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева. Выставки разных направлений. г. Владивосток, ул. Светланская, 20.

13 апреля в 11:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «Истина: ювелирное искусство Даши Намдакова». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

13 апреля в 11:00. Приморская государственная картинная галерея. Козельщанская икона Пресвятой Богородицы. Выставка одной иконы. г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

13 апреля в 11:00. Выставка «Народный художник Иван Рыбачук. Живопись. К 100-летнему юбилею». г. Владивосток, Партизанский проспект, 12.

13 апреля в 11:00. Выставка детского творчества «От морских глубин до горных вершин». г. Владивосток, Партизанский проспект, 12.

13 апреля в 17:30. Анимагия. Мастер-класс "Анимация на компьютере своими руками". г. Владивосток, пр-т Острякова, 13Б.

13 апреля в 18:00. Церковь Святого Павла. Экскурсионно-танцевальная программа в историческом костюме. г. Владивосток, ул. Пушкинская, 14.

13 апреля в 18:30. Федерация пулевой и стендовой стрельбы. Мастер-класс по стрельбе из пневматического оружия (ТИР, ГТО). г. Владивосток, ул. Терешковой, 25.

13 апреля в 18:30. Центр развития робототехники. Бесплатные мастер-классы по робототехнике. г. Владивосток, ул. Комсомольская, 1.

13 апреля в 18:30. Приморский академический краевой драматический театр имени М. Горького. Спектакль "Русская рулетка (женский вариант)". г. Владивосток, ул. Светланская, 49.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]